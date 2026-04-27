Reunión para afianzar la educación universitaria en Chacabuco

Comunicado.
El Intendente Municipal, Darío Golía, viajará mañana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mantener una reunión clave con autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con el objetivo de avanzar en la concreción de una Facultad Regional de la UTN en Chacabuco.
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La gestión, impulsada por el jefe comunal desde hace tiempo, busca que Chacabuco cuente con una sede regional propia de la UTN, que funcionará en las instalaciones del Centro Universitario local, ampliando la oferta académica y generando nuevas oportunidades de formación para jóvenes y adultos de toda la región.
Golía estará acompañado por el Secretario de Gobierno, Javier Estévez, en este importante encuentro institucional que contará con la presencia del Rector de la UTN, Rubén Soro; el Vicerrector, Haroldo Avetta; y el Decano de la Facultad Regional San Nicolás, Tomás Avetta, junto a directivos del Aula Chacabuco.
Durante la reunión, el Intendente presentará la documentación correspondiente y el proyecto formal para solicitar la creación de la Facultad Regional en nuestra ciudad, una iniciativa estratégica que representa un paso fundamental para el desarrollo educativo, productivo y tecnológico de Chacabuco y la región.
La posibilidad de contar con una Facultad Regional de la UTN en Chacabuco constituye una demanda histórica y una herramienta clave para fortalecer la educación superior pública, acercando carreras universitarias de perfil tecnológico a cientos de estudiantes sin necesidad de emigrar a otras ciudades.
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
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