lunes, 27 de abril de 2026

Más datos y fotos del choque en la ciudad de Chacabuco


Motociclista lesionado.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. Con el paso del tiempo se conocieron más datos.



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Choque en Cerrito entre Moreno y Zapiola
Más fotos

Una moto chocó con una camioneta que ingresaba a un garage. El motociclista sufrió lesiones que lo dejaron tendido en el pavimento pero consciente.

El accidentado es de apellido Abaca y tiene 28 años. Fue trasladado al Hospital en ambulancia. El conductor de la camioneta es de apellido Marisi.

Ocurrió en Cerrito entre Moreno y Zapiola.


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