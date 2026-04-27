Más datos y fotos del choque en la ciudad de Chacabuco

Motociclista lesionado.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. Con el paso del tiempo se conocieron más datos.
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Una moto chocó con una camioneta que ingresaba a un garage. El motociclista sufrió lesiones que lo dejaron tendido en el pavimento pero consciente.
El accidentado es de apellido Abaca y tiene 28 años. Fue trasladado al Hospital en ambulancia. El conductor de la camioneta es de apellido Marisi.
Ocurrió en Cerrito entre Moreno y Zapiola.
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