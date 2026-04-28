martes, 28 de abril de 2026

Hallazgo en la zona céntrica de Chacabuco

 

De noche.

La Policía realizó un hallazgo en horas de la noche en la zona céntrica de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Investigando los números de serie de una moto detectó que pesaba sobre la misma un pedido de secuestro. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Patrulla Motorizada en Inmediaciones de Entre Ríos y Zapiola.

Al parecer, también fue demorada una persona.


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