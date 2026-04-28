Hallazgo en la zona céntrica de Chacabuco

De noche.
La Policía realizó un hallazgo en horas de la noche en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Investigando los números de serie de una moto detectó que pesaba sobre la misma un pedido de secuestro. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Patrulla Motorizada en Inmediaciones de Entre Ríos y Zapiola.
Al parecer, también fue demorada una persona.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Reunión para afianzar la educación universitaria en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco
- Violento accidente en el centro de Chacabuco
- Una persona de Chacabuco fue demorada por robo en otra ciudad
- Se dictará en Chacabuco la carrera de Maestro Mayor de Obras
- Otro accidente en la ruta 7 en Chacabuco
- Daño en una vivienda en una zona caliente de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario