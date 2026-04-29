Accidente temprano en la mañana de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una bicicleta. Una persona de sexo masculino fue trasladada al Hospital en ambulancia.
Ocurrió en Garay y Rocha, en horario de entrada de alumnos a las escuelas. Durante el fin de semana hubo un siniestro vial en el mismo lugar pero en horas de la madrugada.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Encontró algo que la espantó en su casa en Chacabuco
- Quedaron atravesados y se lo hicieron sentir en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Exclusivo: Así es la denuncia penal presentada por Moro en Chacabuco
- Se concretaron los trámites en la Ciudad de Buenos Aires
- Moro hizo una presentación en la Fiscalía de Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Actores reconocidos actúan en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hallazgo en el centro de Chacabuco
- Reunión para afianzar la educación universitaria en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario