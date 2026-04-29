miércoles, 29 de abril de 2026

Accidente temprano en la mañana de Chacabuco

 

Esta mañana.

Esta mañana se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Chanchería el corte perfecto Chacabuco
Carnicería El Corte Perfecto

Participaron un auto y una bicicleta. Una persona de sexo masculino fue trasladada al Hospital en ambulancia.

Ocurrió en Garay y Rocha, en horario de entrada de alumnos a las escuelas. Durante el fin de semana hubo un siniestro vial en el mismo lugar pero en horas de la madrugada.


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