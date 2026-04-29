Un chacabuquense trabaja en el rediseño de un organismo nacional

Proyecto.
Un conocido chacabuquense está colaborando con el proyecto para modificar un organismo nacional.
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El organismo es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El objetivo es optimizar la estructura para que se transforme en un articulador entre el sistema científico y las necesidades territoriales.
"La institución debe preservar, transformar y proyectar sus capacidades para impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la resiliencia de la agroindustria argentina a través de la generación, la transferencia de tecnología y la co-innovación -se dijo en un documento-. Este impulso debe tener un fuerte componente prospectivo, generando hoy las capacidades que se necesitarán en el futuro"
Todo está vinculado con la posibilidad que el gobierno nacional de Javier Milei proceda a reducir el INTA y su financiamiento.
Es el Partido Justicialista el que trabaja en una alternativa generada por un grupo que integran el exministro de Agricultura Domínguez, de Chacabuco; los extitulares de Agricultura Luis Basterra y Norberto Yauhar; los senadores nacionales José Mayans, Jorge Capitanich y Eduardo “Wado” de Pedro; y los expresidentes del INTA Mariano Garmendia y Susana Mirassou; y Carla Campos Bilbao, exsecretaria de Desarrollo Rural.
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