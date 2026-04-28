Se concretaron los trámites en la Ciudad de Buenos Aires

Comunicado.
El intendente municipal, Darío Golía, viajó este jueves a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto al secretario de Gobierno, Javier Estévez para avanzar en las gestiones destinadas a la creación de una Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Chacabuco.
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Fueron recibidos en el Rectorado de la UTN por el rector, ingeniero Rubén Soro; el vicerrector, ingeniero Haroldo Avetta, actual decano de la Facultad Regional San Nicolás; y autoridades de la casa de estudios, con quienes se coordinaron los trámites administrativos necesarios para que el Aula Chacabuco pase a convertirse en Facultad Regional dentro del Centro Universitario local.
Tras el encuentro, tanto el jefe comunal como el secretario de Gobierno expresaron su satisfacción por el avance de las gestiones y destacaron el optimismo respecto a la posibilidad de concretar una facultad regional propia de la UTN en la ciudad.
La iniciativa representa un paso clave para ampliar la oferta académica en Chacabuco y generar nuevas oportunidades de formación para jóvenes y adultos de toda la región.
Del encuentro también participaron Pablo Pannunzio, coordinador regional de Extensiones Áulicas y director del Aula Chacabuco; Lucas Bettoli, coordinador local junto a directivos del Aula Chacabuco y Julián Domínguez.
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