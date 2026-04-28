martes, 28 de abril de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Gloria.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).


  - Gloria Zulma Eschefino viuda de Giri. Falleció a los 82 años..Sarmiento 376. Sepelio: 29 de abril de 2026 a las 10.00.

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