Causa.
El responsable de asuntos Municipales Hugo Moro hizo una presentación en la Fiscalía de Chacabuco.
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Según explicó el funcionario en un vídeo, busca que se investigue lo que se dijo sobre su persona y quién lo hizo en páginas de Facebook que catalogó como "truchas". Esto forma parte de una puja que Moro ha relacionado con sus comentarios en las redes sociales sobre los funcionarios de Víctor Aiola sentenciados por corrupción y el allanamiento por Narcotráfico durante el último gobierno municipal de Juntos por el Cambio.
Se trata de una denuncia por calumnias e injurias y se basa en una publicación aparecida en "Chacabuco Reclama". Moro pidió a la Justicia que pida a Meta que identifique a los responsables de dicha página y facilite IP's y números de teléfonos desde dónde acceden a la misma para realizar las publicaciones para avanzar con la demanda.
A esto hay que agregar que Moro denunció que alguien quiso hackear sus cuentas en redes sociales.
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