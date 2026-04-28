Mix: Locro y homenaje - Falleció un accidentado - Actores reconocidos actúan en Chacabuco

Breves.
Fallecimiento. En las últimas horas se registró el fallecimiento de Sebastián Rotondaro, de 56 años. Se trata del motociclista que en la noche del domingo sufrió un accidente en el kilómetro 205 de la ruta 7. Chocó con un perro. Estaba internado en terapia intensiva.
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Locro. Eduardo Borghetti confirmó que el sábado 2 de mayo de 2026 cocinará su tradicional locro para homenajear a los ex combatientes de Malvinas. Carlos Daluisio, sobreviviente del hundimiento del Crucero General Belgrano confirmó su presencia. Será desde el mediodía en el pasaje 2 de Mayo del barrio Crucero General Belgrano.
Obra. Germán Palacios e Inés Estevez presentarán este viernes 1° de mayo por la noche "El hombre inesperado" en el Teatro Italiano de Chacabuco. La obra cuento el encuentro casual de un escritor reconocido con una lectora de su obra, en un tren.
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