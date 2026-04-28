Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

Afortunados.
Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco.
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Se pusieron en juego 5 premios de 1.200.000 pesos. Los ganadores fueron: 0697, adquirido por Ricardo Mora; 3804, adquirido por Liliana Ferrari; 3473, adquirido por Gustavo Bertinatto; 9660, adquirido por María del Carmen Higgins; 5802, adquirido por Hugo Daniel Basile
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