Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Miguel.
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- Sebastián Miguel Rotondaro. Falleció a los 56 años. Casa de duelo: Rawson. Sepelio: 29 de abril de 2026 a las 9.00.
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