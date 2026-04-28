martes, 28 de abril de 2026

Quedaron atravesados y se lo hicieron sentir en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito brindó un informe sobre las tareas realizadas este martes en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se realizó un operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad. Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; una de las mismas estacionada sin chapa patente.

Se labraron ocho actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; dos actas de infracción por conducir hablando por teléfono celular; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (rampa para discapacitados) línea amarilla; u acta de infracción por estacionar camión obstruyendo entrada a garaje.


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