Quedaron atravesados y se lo hicieron sentir en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito brindó un informe sobre las tareas realizadas este martes en Chacabuco.
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Se realizó un operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad. Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; una de las mismas estacionada sin chapa patente.
Se labraron ocho actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; dos actas de infracción por conducir hablando por teléfono celular; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (rampa para discapacitados) línea amarilla; u acta de infracción por estacionar camión obstruyendo entrada a garaje.
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