- Cayó "la ruidosa" en Chacabuco

Últimas horas.
La Subsecretaría de Tránsito informó que en recorrido de móviles y motos se retuvo una motocicleta con escape antirreglamentario que estaba estacionada.
Volver a Chacabuquero.
En la imagen se puede ver al titular del área, Gerardo Alejandro, señalando el tamaño del escape que genera ruidos que molestan a los vecinos de Chacabuco en distintas horas del día.
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