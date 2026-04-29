miércoles, 29 de abril de 2026

Cayó "la ruidosa" en Chacabuco

 


Últimas horas. 

La Subsecretaría de Tránsito informó que en recorrido de móviles y motos se retuvo una motocicleta con escape antirreglamentario que estaba estacionada.



Volver a Chacabuquero.

En la imagen se puede ver al titular del área, Gerardo Alejandro, señalando el tamaño del escape que genera ruidos que molestan a los vecinos de Chacabuco en distintas horas del día.


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