miércoles, 29 de abril de 2026

Choque y algo más en la ciudad de Chacabuco

 

Este mediodía.

Este mediodía se reportó un nuevo accidente de tránsito en Chacabuco.



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Chanchería el corte perfecto Chacabuco


Carnicería El Corte Perfecto

Las Primeras informaciones indicaban que dos motos habían estado involucradas. Pero uno de los vehículos se retiró del lugar dejando en el pavimento a una mujer. Se pidió la presencia de una ambulancia del SAME, un patrullero de la Policía y un móvil de Tránsito.

Ocurrió en La Plata y Primera Junta


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