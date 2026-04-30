jueves, 30 de abril de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Felisa.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - Saturnina Feliza Orue. Falleció a los 90 años. Casa de duelo: Rawson.

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