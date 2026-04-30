Necrológicas de Chacabuco III

Que en paz descanse: Guillermo.
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- Guillermo Rosendo Loureiro. Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Lynch 197. Funeral hasta las 21.00.
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