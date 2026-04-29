Un procedimiento poco común ocurrió en Chacabuco

Esta tarde.
Personal de Tránsito realizó un procedimiento fuera de lo común este miércoles al mediodía.
Volver a Chacabuquero.
Se trató del decomiso de alrededor de 10 postes de madera que estaba plantando una firma que presta servicios para una empresa de telefonía. Ocurrió en Olavarría y Corrientes, en la vereda de la plaza Central Paz.
Los agentes de Tránsito contaron con apoyo de personal policial. Al parecer, no se pueden usar más postes de madera sino sólo columnas de cemento salvo que se cuente con una autorización del gobierno municipal o el Concejo Deliberante.
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