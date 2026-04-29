Encontró algo que la espantó en su casa en Chacabuco

Madrugada.
Una vecina sufrió una desagradable situación durante madrugada en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Escuchó ruidos en el patio trasero de la vivienda. Se dirigió q inspeccionar un baño externo. Al abrir la puerta se encontró con un sujeto en el interior. Este último, al verse descubierto, se escapó. Al parecer, se trató de un ladrón. La moradora del lugar puso la situación en conocimiento de la Policía local. Ocurrió en Inmediaciones de Avellaneda y Máximo Gil.
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