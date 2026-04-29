miércoles, 29 de abril de 2026

Encontró algo que la espantó en su casa en Chacabuco

 

Madrugada.

Una vecina sufrió una desagradable situación durante madrugada en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

 

Chanchería el corte perfecto Chacabuco


Carnicería El Corte Perfecto

Escuchó ruidos en el patio trasero de la vivienda. Se dirigió q inspeccionar un baño externo. Al abrir la puerta se encontró con un sujeto en el interior. Este último, al verse descubierto, se escapó. Al parecer, se trató de un ladrón. La moradora del lugar puso la situación en conocimiento de la Policía local. Ocurrió en Inmediaciones de Avellaneda y Máximo Gil.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Accidente temprano en la mañana de Chacabuco 

- Quedaron atravesados y se lo hicieron sentir en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Exclusivo: Así es la denuncia penal presentada por Moro en Chacabuco

- Se concretaron los trámites en la Ciudad de Buenos Aires

- Necrológicas II

- Moro hizo una presentación en la Fiscalía de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

- Mix:

- Locro y homenaje

- Falleció un accidentado

- Actores reconocidos actúan en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Hallazgo en el centro de Chacabuco

- Reunión para afianzar la educación universitaria en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)