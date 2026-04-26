Abril termina con novedades en el tiempo para Chacabuco y la zona

Cuidado con el impacto en la salud.
Desde hoy habrá cambios en el tiempo de Chacabuco y la zona.
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Se pronostica una baja de la temperatura que se extenderá hasta el martes. La mínima se ubicaría por debajo de los 10 grados centígrados y la máxima por debajo de los 20 grados centígrados. Esta situación estaría relacionada con la alerta por vientos fuertes que está pronosticada para la mañana y tarde de este domingo para toda la provincia de Buenos Aires. Habrá que abrigarse para prevenir enfermedades.
Desde el miércoles se pueden esperar temperaturas más agradables para las tardes hasta que termine abril. No hay anuncios de lluvia por el momento.
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