Los ganadores de la carrera de la Agrupación Atlética de Chacabuco

Este domingo.
Este domingo hubo running en Chacabuco.
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El evento deportivo fue organizado por la Agrupación Atlética se desarrolló a lo largo del acceso Juan XXIII. Hubo muchos participantes de Chacabuco y la zona.
Estos fueron los resultados de las dos clasificaciones generales:
General 10 kilómetros: Primero, Mauro Rozza con 33.21; Segundo, Emiliano Sosa; Tercero, Agustín Bustos; Cuarto, Alexis Pensa; Quinto, Claudio Ronca
General 5 kilómetros: Primero, Nicolás Elías con 16.58; Segundo, Gastón Alarcón; Tercero, Mario Ubaltón; Cuarto, Joaquín Ubaltón; Quinto, Renzo Di Viesti
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