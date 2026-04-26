domingo, 26 de abril de 2026

Los ganadores de la carrera de la Agrupación Atlética de Chacabuco

 


Este domingo.

Este domingo hubo running en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Chanchería el corte perfecto
Chanchería El Corte Perfecto abre este domingo desde las 18.00

El evento deportivo fue organizado por la Agrupación Atlética se desarrolló a lo largo del acceso Juan XXIII. Hubo muchos participantes de Chacabuco y la zona.

Estos fueron los resultados de las dos clasificaciones generales:

General 10 kilómetros: Primero, Mauro Rozza con 33.21; Segundo, Emiliano Sosa; Tercero, Agustín Bustos; Cuarto, Alexis Pensa; Quinto, Claudio Ronca

General 5 kilómetros: Primero, Nicolás Elías con 16.58; Segundo, Gastón Alarcón; Tercero, Mario Ubaltón; Cuarto, Joaquín Ubaltón; Quinto, Renzo Di Viesti


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