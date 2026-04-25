sábado, 25 de abril de 2026

Mix de Chacabuco: Necesita dadores de sangre - Arte contra el olvido - Iniciativa extendida

 

Breves.

Dadores. Se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo o factor para Roberto Antonio Sánchez, el cual va a ser operado. Presentárselo en el área de Hemoterapia del Hospital municipal el lunes 27 desde la 8.00.



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Chanchería el corte perfecto
Chanchería El Corte Perfecto

Olvido. La Subsecretaría de Cultura de Chacabuco invita a participar en “Narrativas contra el olvido” a 50 años del último golpe cívico militar argentino.  La convocatoria está dirigida a artistas y creadores en general para participar de una muestra colectiva con temática de Memoria, Verdad y Justicia. 

Se puede participar en la Categoría de Artes Visuales: Pintura - Dibujo - Grabado - Fotografía - Escultura - Instalación - Obras expresiones visuales contemporáneas. 

También se puede participar en la categoría Literatura: Poesía - Narrativa breve - Textos testimoniales o ensayísticos de carácter artístico. 

Fecha de inscripción: del 6 al 10 de julio inclusive.  Fecha de recepción de obras: del 27 al 31 de julio. Fecha de inauguración de la muestra: sábado 8 de agosto. Galería de Arte del Teatro Italiano (Av. Alsina 29 - Planta alta).

Libro. Los Amigos de la Biblioteca Leopoldo Marechal y la Subsecretaría de Cultura decidieron extender hasta el lunes la feria del libro duplicado en el hall de la Casa de la Cultura de Chacabuco. Se puede visitar y ver los volúmenes de 8.00 a 16.00.


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