"Esta suciedad es degradante para Chacabuco"

Nota pedida.
Vecinos de nuestra ciudad, es hora de abrir los ojos 👀. Las vías del tren se han convertido en un basural a cielo abierto que nos avergüenza como comunidad. Esta no es solo responsabilidad del municipio: es responsabilidad de cada uno de nosotros.
Volver a Chacabuquero.
La basura que tiramos sin pensar contamina nuestro suelo, enferma nuestro aire y deteriora el lugar donde vivimos. ¿Queremos esto para nuestros hijos? 👶 ¿Para nuestras familias?
Exigimos:
✅ Limpieza inmediata de las vías
✅ Contenedores de basura accesibles
✅ Campañas de concientización REAL
✅ Multas para quienes arrojen residuos en la vía pública
Dejemos de ser parte del problema y seamos parte de la solución 💪. Una ciudad limpia es responsabilidad de TODOS. ¡Es hora de actuar! 🌱♻️"
Firma:
Matías
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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