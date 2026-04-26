Accidente en la ruta 7 en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se reportó un accidente de tránsito en inmediaciones del kilómetro 205 de la ruta 7.
Volver a Chacabuquero.
Las versiones indican que participaron una moto y un camión. Se pidió la presencia de la ambulancia del SAME para atender s una persona que terminó en una banquina. Ocurrió en el kilómetro 205.
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