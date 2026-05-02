Madrugada: En espera - Incidentes - Daño en Chacabuco

De noche. Se agregó información.
Espera. Permanece en el lugar el auto Fiat Duna que anoche terminó en una cuneta de la ciudad de Chacabuco. No ha sido vandalizado a pesar que no se observó la presencia del propietario. Está en Carlos Gardel y Moreno.
Volver a Chacabuquero.
Incidentes. Durante la madrugada se reportaron algunos Incidentes en el corredor nocturno y en barrio UOCRA. En este último caso la moradora de una casa pidió que la Policía inspeccione el lugar ante la posibilidad de un intruso.
Daño. En horas de la madrugada se quemó íntegramente un contenedor de residuos. Lps bomberos llegaron a apagar el plástico prendió fuego. Sucedió antes de las 4.00 en Vélez Sarsfield y 12 de febrero.
Dormilón. Un joven de 21 años fue encontrado durmiendo en la vía pública en 12 de Febrero y Vélez Sarsfield. La Policía lo despertó cerca de las 9.30 porque la presencia del mismo había generado incertidumbre entre los vecinos del barrio. No requirió atención médica.
Tránsito. Se realizó un operativo de prevención en conjunto con policía comunal y Patrulla Rural sobre Ruta 30 y Domínguez. Ruta 7 km 203 (Los tubos) Ruta 7 Km 204 (entre Moreno y Alberdi) colectora Ruta 7 con recorrido de móviles y motos de tránsito en distintos puntos de la ciudad (corredor nocturno).
Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria. Tres actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Se retuvo un automóvil por circular en estado de alcoholemia positivo.
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