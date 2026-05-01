viernes, 1 de mayo de 2026

Tres maneras de recordar en Chacabuco el 2 de mayo de 1982

 


Para tener en cuenta.

Este sábado se conmemora un nuevo aniversario del Hundimiento del Crucero General Belgrano en el marco de la Guerra de Malvinas.



Volver a Chacabuquero.

En Chacabuco habrá variadas actividades para recordar esa fecha, a los caídos y a los sobrevivientes.

A las 12.00 en la calle 2 de Mayo Eduardo "Lalo" Borghetti cocinará el tradicional locro con música acompañando a los ex combatientes. A las 17.30 en la plaza Belgrano se llevará a cabo el acto oficial por el 44° aniversario del Hundimiento. A las 21.00 en el Teatro Italiano se estrenará el espectáculo "El soldado Serrucho" que rinde homenaje en vida al ex combatiente Carlos Da Luisio, que sobrevivió al hundimiento y ayudó a rescatar s otros marinos.


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