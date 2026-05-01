Motos no aptas para menores en Chacabuco

Detalles
La Subsecretaria de Tránsito dio a conocer el informe diario sobre los controles llevados a cabo en la ciudad de Chacabuco.
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Se realizó un operativo de prevención en Juan XXlll y Bordenave de Cacho. Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Dos de las mismas sin chapa patente y luces. Dos conducidas por menores de edad. Se retuvo una licencia de conducir por circular sin casco.
Por otro lado, hubo una versión que indicó que motociclistas habían estado girando sin permiso en el Circuito Los Sauces
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