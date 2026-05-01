Accidentes en la noche de Chacabuco

Centro.
Esta noche se registraron dos accidentes de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco.
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En San Martín e gre San Juan y Alvear una moto chocó con un auto. Al parecer ninguno de los involucrados sufrió lesiones de gravedad. Sí hubo daños en los vehículos. Fue convocada la Policía.
Por otro lado, un automóvil Fiat Duna cayó a la cuneta esta noche en Carlos Gardel y Moreno. La patente está radicada en Bragado.
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