Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Carlos.
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- Juan Carlos Melo. Falleció a los 67 años. Casa de duelo: Laprida 112. Funeral: 3 de mayo de 8.00 a 13.00
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