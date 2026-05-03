Policiales de Chacabuco: Incidentes - Búsqueda - Problemas de tránsito

De noche.
A lo largo de la madrugada se reportaron distintos incidentes en la ciudad de Chacabuco.
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Hubo un altercado entre dos personas en una fiesta privada y algunos de los asistentes pidió que intercediera la Policía entre las partes. Finalmente, uno de los participantes se retiró antes de la llegada del patrullero. Ocurrió en inmediaciones de Fuerza Aérea y Pinto.
Hubo una inspección en una vivienda luego que la moradora alegara que alguien había ingresado a su prioridad tras causar daños en una pared Sucedió en el kilómetro 203 de la ruta 7.
En la rotonda de ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen hubo demoradas porque un auto sufrió un problema técnico y quedó parado.. Otro vehículo se detuvo para prestar ayuda.
Y también estuvo el accidente de tránsito de Corrientes y Villegas que fue publicado en la nota previa.
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