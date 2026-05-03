Salida de bomberos en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se escuchó la sirena de bomberos a laa 18.38 en Chacabuco. Fue motivada por un incendio cerca de una vivienda.
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