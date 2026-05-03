domingo, 3 de mayo de 2026

Salida de bomberos en Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde se escuchó la sirena de bomberos a laa 18.38 en Chacabuco. Fue motivada por un incendio cerca de una vivienda.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en Inmediaciones del cruce de las rutas 191 y 30, camino a Salto. Dos dotaciones de bomberos fueron enviadas al lugar. Se prendieron fuego dos árboles.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Accidente en la Variante Chacabuco de la autopista

- Advertencia meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Alternativas en Chacabuco tras la baja de dos programas asistenciales

- Policiales de Chacabuco:

- Incidentes

- Búsqueda

- Problemas de tránsito

- Violento accidente en la madrugada de Chacabuco

- Necrológicas II del sábado

Todavía se habla de esto:

- Para tener en cuenta en estas noches en Chacabuco

- Daluisio: "Este gobierno está traicionando nuestra soberanía"

-Bomberos: Homenaje y dos incendios en Chacabuco 

- Fallecimiento en un domicilio 

- Rawson: Renuncia e inauguración en el partido de Chacabuco

- Madrugada: En espera - Incidentes - Daño en Chacabuco

- Accidentes en la noche de Chacabuco

- Necrológicas I 





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)