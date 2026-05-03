Accidente en la Variante Chacabuco de la autopista

De noche
Esta noche se reportó un accidente de tránsito en la variante Chacabuco de la autopista.
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Dos personas que iban en moto fueron trasladados en ambulancia al Hospital. Al parecer, chocaron con un montículo de tierra que está dispuesto sobre la Variante para evitar que sea utilizada, dado que la obra está inconclusa.
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