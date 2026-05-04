Bomberos: principio de incendio en Chacabuco

Este mediodía. Más datos.
La sirena de los bomberos voluntarios de Chacabuco fue motivada por un principio de incendio ocurrido este mediodía.
Volver a Chacabuquero.
Sucedió en un geriátrico ubicado en la calle Lynch entre San Martín y Moreno. Al parecer hubo problemas con fuego en la zona de la cocina. El siniestro pudo ser apagado por los mismos trabajadores del lugar pero se pidió la presencia de los bomberos para controlar las instalaciones y también se solicitó la asistencia de una ambulancia con personal médico para atender a personas que inhalaron humo o estuvieron sometidas a una situación traumática. Los ancianos fueron evacuados hacia el patio trasero del hogar. En total fueron alrededor de 38 personas, entre internos y empleados.
Ante la alarma pública también concurrieron familiares de los asilados.
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