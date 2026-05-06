Policiales de Chacabuco: Choque en el centro - Vecino lesionado

Esta tarde.
Choque. Un auto chocó con otro vehículo que estana estacionado. Ocurrió esta tarde en Alvear entre San Lorenzo y Remedios Escalada de San Martín. No hubo heridos pero sí daños materiales.
Volver a Chacabuquero.
Lesionado. Un vecino fue trasladado al Hospital en ambulancia este mediodía a raíz de las lesiones que sufrió en la vía pública. Tiene 75 años y se golpeó la cabeza y una extremidad tras caer a la vereda, mientas caminaba. Ocurrió en 12 de Febrero entre Avellaneda y Mendoza.
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