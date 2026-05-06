Registro de lluvia en Chacabuco y algo más

Perspectiva.
Se conoció el registro de lluvia de la tormenta que golpeó este miércoles Chacabuco y la zona.
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Los Bomberos Voluntarios midieron 9 milímetros. Esto expresa que el gran impacto de la tarde fue el granizo gigante. Hay alerta naranja por tormentas fuertes para el resto de la noche y la madrugada del jueves. Persiste el pronóstico de lluvias hasta la noche del jueves.
Hay que estar preparado para la baja de la temperatura a partir del viernes que podría venir acompañada por viento.
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