miércoles, 6 de mayo de 2026

Habrá varios homenajes y boxeo en Chacabuco en los próximos días

 


Agenda.

El intendente municipal, Darío Golía, encabezó esta tarde la conferencia de prensa donde las áreas de Cultura, Deportes, EAC y Turismo presentaron las actividades que se desarrollarán este fin de semana en Chacabuco.



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Abrió la conferencia el Jefe Comunal, quien invitó a la comunidad a participar de cada una de las jornadas programadas en la ciudad.

A continuación, el Director de Deportes, Jorge Giménez, realizó un recorrido por las distintas actividades deportivas previstas, mientras que desde la Subsecretaría de Cultura se presentó la cartelera de propuestas del Teatro Italiano y de la Casa de la Cultura.

También el promotor de boxeo, Norberto Mango, presentó a Estefanía Salerno, quien realizará su primera pelea profesional en Chacabuco el próximo sábado 9 de mayo a las 21:00 horas en el Polideportivo Municipal.

Por su parte, Marci Arabia, Director de la EAC, anunció el recital de “Alto Voltaje”, y presentó a dos de sus integrantes: Diego Cuenca y Pablo Masciulli que tendrá lugar el domingo 10 de mayo a las 20:00 horas en la sala de teatro de la Escuela de Actividades Culturales.


Cultura: sábado 9

10 horas Casa de la cultura Caminos de Haroldo peatonal

19,30 horas Galería de arte Muestra Tinta y Grafito de Gustavo Triberti

21 horas Teatro Italiano Obra de teatro La Casa de los siete balcones

21 horas Festival de Boxeo: Debut profesional de Estefanía Salerno en las instalaciones del Polideportivo Municipal 21:00 horas 


Domingo 10

19 horas Teatro italiano Proyección película Corazón político con presencia del director Tomas Scillama


Martes 12

20,30 horas Teatro Italiano: Conmemoración 14 años de la inauguración del Teatro italiano Actuación de la banda municipal


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