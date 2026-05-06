Habrá varios homenajes y boxeo en Chacabuco en los próximos días

Agenda.
El intendente municipal, Darío Golía, encabezó esta tarde la conferencia de prensa donde las áreas de Cultura, Deportes, EAC y Turismo presentaron las actividades que se desarrollarán este fin de semana en Chacabuco.
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Abrió la conferencia el Jefe Comunal, quien invitó a la comunidad a participar de cada una de las jornadas programadas en la ciudad.
A continuación, el Director de Deportes, Jorge Giménez, realizó un recorrido por las distintas actividades deportivas previstas, mientras que desde la Subsecretaría de Cultura se presentó la cartelera de propuestas del Teatro Italiano y de la Casa de la Cultura.
También el promotor de boxeo, Norberto Mango, presentó a Estefanía Salerno, quien realizará su primera pelea profesional en Chacabuco el próximo sábado 9 de mayo a las 21:00 horas en el Polideportivo Municipal.
Por su parte, Marci Arabia, Director de la EAC, anunció el recital de “Alto Voltaje”, y presentó a dos de sus integrantes: Diego Cuenca y Pablo Masciulli que tendrá lugar el domingo 10 de mayo a las 20:00 horas en la sala de teatro de la Escuela de Actividades Culturales.
Cultura: sábado 9
10 horas Casa de la cultura Caminos de Haroldo peatonal
19,30 horas Galería de arte Muestra Tinta y Grafito de Gustavo Triberti
21 horas Teatro Italiano Obra de teatro La Casa de los siete balcones
21 horas Festival de Boxeo: Debut profesional de Estefanía Salerno en las instalaciones del Polideportivo Municipal 21:00 horas
Domingo 10
19 horas Teatro italiano Proyección película Corazón político con presencia del director Tomas Scillama
Martes 12
20,30 horas Teatro Italiano: Conmemoración 14 años de la inauguración del Teatro italiano Actuación de la banda municipal
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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