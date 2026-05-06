Robo en la noche de Chacabuco

Inseguridad.
Esta noche se reportó un robo en una vivienda de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una vecina puso en conocimiento de la Policía que alguien le sustrajo dos televisotes mientras no estaba en el lugar. Se encontró dañada una abertura. Ocurrió en Deán Funes entre Alvear y Catamarca.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Registro de lluvia en Chacabuco y algo más
- Habrá varios homenajes y boxeo en Chacabuco en los próximos días
- Tormenta en Chacabuco: Granizo gigante y choque
- Vecino de Chacabuco detenido por tráfico de drogas
- Policiales de Chacabuco: Choque en el centro - Vecino lesionado
- Cómo pedir asistencia alimentaria en Chacabuco tras la suspensión del plan MESA
- Anunciaron asueto municipal en Chacabuco
- Dos robos de rateros en Chacabuco
- La alerta ya es naranja para Chacabuco y la zona
- Joven de Chacabuco pidió auxilio
Todavía se habla de esto:
- Altercado en un barrio de Chacabuco
- Ya funciona cerca de Chacabuco una escuela de pesca
Se firmó un contrato para una nueva obra en Chacabuco
- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Interceptaron un colectivo en Chacabuco en búsqueda de una persona sospechosa
- Dejó algo que no debía en la calle y lo multaron en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario