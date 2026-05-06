miércoles, 6 de mayo de 2026

Robo en la noche de Chacabuco

 

Inseguridad.

Esta noche se reportó un robo en una vivienda de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Canchería El Corte Perfecto

Una vecina puso en conocimiento de la Policía que alguien le sustrajo dos televisotes mientras no estaba en el lugar. Se encontró dañada una abertura. Ocurrió en Deán Funes entre Alvear y Catamarca.


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