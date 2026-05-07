jueves, 7 de mayo de 2026

Cadena de oración por un vecino de Chacabuco

Familiares.

Familiares pidieron cadena de oración por un vecino de Chacabuco.

Se llama Roberto Antonio Sanchez y se va a someter a una cirugía muy riesgosa, dijo su hija.



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GR Sacabollos



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