Familiares.
Familiares pidieron cadena de oración por un vecino de Chacabuco.
Se llama Roberto Antonio Sanchez y se va a someter a una cirugía muy riesgosa, dijo su hija.
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