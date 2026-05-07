Mix de Chacabuco: Entregaron credenciales - Presenta un libro - Jornada suspendida

Breves.
Credenciales. La Secretaria de Gestión Territorial y Capacitación, Dra. María Karina Geloso, junto a la Subsecretaria de Recursos Humanos, Dra. Sofía Nutti, encabezaron una reunión de trabajo especial en el Parque Temático, destinada a la entrega de las nuevas credenciales de acceso al Sistema Interno — Campus Capacitación de la Municipalidad de Chacabuco.
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Libro. La folclorista Mabel Palumbo presentará el libro "Un tiempo de luz interior", el 15 de mayo a las 19.00 en el salón comunitario de la Iglesia Metodista de Chacabuco, que está ubicado en Pueyrredón 57. Habrá un espectáculo musical con el coro "Esperanza y Fe", Encanto de Mujer, Flor García y la mismísima Palumbo.
Suspendida. Liga Deportiva de Chacabuco informó que por el mal estado del campo de juego del Estadio Isidro "Toto" Ranale se suspende la jornada de fútbol Señiors programada para hoy jueves 7 de mayo de 2026.
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