Que en paz descanse: Haroldo.
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- Osmar Haroldo Peluche. Falleció a los 88 años. Casa de duelo: Bernardo de Irigoyen 219. Sepelio a las 11.00
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