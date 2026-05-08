viernes, 8 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Haroldo.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Osmar Haroldo Peluche. Falleció a los 88 años. Casa de duelo: Bernardo de Irigoyen 219. Sepelio a las 11.00


.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Se volvió un estorbo y se lo hicieron notar en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Emergencias: Salida de bomberos y choque de motos en Chacabuco

- Una persona fue hospitalizada esta tarde en Chacabuco

- Buscan repoblar la laguna de Chacabuco

Mix de Chacabuco:

- Entregaron credenciales

- Presenta un libro

- Jornada suspendida 

- Cadena de oración por un vecino

- Un detenido en la mañana de Chacabuco

- Novedades en la cantidad de accidentes de tránsito en Chacabuco

- Búsquedas y persecuciones en la noche de Chacabuco

- Aprenderán por las buenas o por las malas en Chacahuco

- Robo en la noche de Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)