Hubo más inspecciones en Chacabuco

Reiteradas.
Se siguen registraron inspecciones en Chacabuco de la denominada Policía Ecológica de Junín.
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Por tercera oportunidad el personal policial recorrió plantas de acopio de cereales en plena cosecha. Son controles de seguridad e higiene, y de los residuos generados en el proceso de movimiento de los granos, como los agroquímicos que afectan al ambiente y a la salud humana.
Acompañó a los efecvidos el secretario de Seguridad Mauricio Yonna.
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