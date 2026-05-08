viernes, 8 de mayo de 2026

Hubo más inspecciones en Chacabuco

 


Reiteradas.

Se siguen registraron inspecciones en Chacabuco de la denominada Policía Ecológica de Junín.



Volver a Chacabuquero.

Por tercera oportunidad el personal policial recorrió plantas de acopio de cereales en plena cosecha. Son controles de seguridad e higiene, y de los residuos generados en el proceso de movimiento de los granos, como los agroquímicos que afectan al ambiente y a la salud humana.

Acompañó a los efecvidos el secretario de Seguridad Mauricio Yonna.


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