Aunque tampoco es para festejar.
Hay una novedad meteorológica importante para Chacabuco y la zona está mañana, tras una madrugada en la hizo frío y hasta llovió.
Volver a Chacabuquero.
Lo importante es que todo el territorio ha quedado fuera de la alerta por vientos declarada para la tarde, aunque eso no quiere que no vayan a seguir registrándose ráfagas.
En cuanto a la lluvia, en la madrugada fue escasa y los bomberos no midieron ni un milímetro. Hay probabilidad de chaparrones para esta mañana. Eso sí, el frío llegó para quedarse unos cuantos días. Al menos, el cielo comenzará a despejarse.
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