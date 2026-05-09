Anoche fue el momento de soplar en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó el informe diario sobre los controles llevados a cabo en la madrugada.
Volver a Chacabuquero.
Se realizó un operativo de prevención y control de alcoholemia en el corredor nocturno. Hubo móviles apostados sobre Ruta 7 km 203 (los tubos); Ruta 7 km 204 entre Moreno y Alberdi; y la Colectora Ruta 7.
Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Una licencia de conducir por falta de seguro obligatorio.
Suspendido. En otro orden, la Municipalidad de Chacabuco. Informó que por razones climáticas se suspendieron las actividades vinculadas a la celebración del aniversario de Los Ángeles.
.Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- ¿Volverán los pitufos a Chacabuco por la inseguridad?
- Se suspendieron dos actividades programadas en Chacabuco
- Una novedad meteorológica importante para Chacabuco y la zona
-Hubo más inspecciones en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Mix de Chacabuco: Maquinistas formados - Fueron por más carreras - Capacitación de libertaria
- Alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Más datos de la vecina accidentada en Chacabuco
- Robos ocurridos en Chacabuco en las últimas horas
- Accidente en la ruta 7 en Chacabuco
- Más datos del choque en un barrio de Chacabuco
- Problemas con animales en Chacabuco y el campo
- Incendio causó graves daños en una propiedad de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se volvió un estorbo y se lo hicieron notar en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario