sábado, 9 de mayo de 2026

Anoche fue el momento de soplar en Chacabuco

Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó el informe diario sobre los controles llevados a cabo en la madrugada.



Volver a Chacabuquero.

Se realizó un operativo de prevención y control de alcoholemia en el corredor nocturno. Hubo móviles apostados sobre Ruta 7 km 203 (los tubos); Ruta 7 km 204 entre Moreno y Alberdi; y la Colectora Ruta 7.

Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Una licencia de conducir por falta de seguro obligatorio.


Suspendido. En otro orden, la Municipalidad de Chacabuco. Informó que por razones climáticas se suspendieron las actividades vinculadas a la celebración del aniversario de Los Ángeles.


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