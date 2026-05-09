¿Volverán los pitufos a Chacabuco por la inseguridad?

Propuesta con salida laboral.
La inseguridad y la gestión de gastos ha llegado a que se vuelva a poner en debate la posibilidad de que los municipios bonaerense tengan sus propias policías local, más allá de la Bonaerense.
Volver a Chacabuquero.
Cabe recordar que hace 10 años hubo una escuela de Policía de Prevención Local en Chacabuco que contó con 91 alumnos. Los mismos egresaron tras 6 meses de formación y a principios del 2017 salieron a las calles vistiendo una indumentaria en la que se destacaba el color celeste. De allí que se los llamara los aludiera con expresión "pitufos". Algunos se ofendieron, otros se lo tomaron como un chiste, y otros con orgullo. Ya en 2018 todos esos efectivos pasaron a las filas de la Policía Bonaerense y han ido ascendiendo en el escalafón. Muchos de ellos siguen trabajando en Chacabuco.
Pues bien, hay intendentes del Conurbano que quieren tener una Policía local porque alegan que las Comunas aportan recursos como el combustible pero no tienen derecho a participar en las decisiones operativas. Ocurre que en una Policía de este tipo el Secretario de Seguridad es casi el jefe por debajo del intendente. En su momento ese rol lo cumplió Darío Ciminelli cuando gobernada Víctor Aiola.
Para muchos este tipo de fuerza también es una forma de darle salida laboral y trabajo estable a personas desempleadas que tienen vocación de servicio.
Todo esto ocurre en la antesala del año electoral y un hecho de inseguridad puede provocar un giro de 180° en la opinión pública. Se buscará antes del 2027 debatir una ley que permita a los gobiernos comunales tener su propia policía.
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