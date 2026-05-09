sábado, 9 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descansen: Carlos y Alfredo .


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Alfredo Osmar Pardo. Falleció a los 60 años. Casa de duelo: Castilla.

- Juan Carlos Bert. Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Rawson.

.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Se suspendieron dos actividades programadas en Chacabuco 

- Una novedad meteorológica importante para Chacabuco y la zona

-Hubo más inspecciones en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Mix de Chacabuco: Maquinistas formados - Fueron por más carreras - Capacitación de libertaria

- Alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

- Más datos de la vecina accidentada en Chacabuco

- Robos ocurridos en Chacabuco en las últimas horas

- Accidente en la ruta 7 en Chacabuco

- Más datos del choque en un barrio de Chacabuco 

- Problemas con animales en Chacabuco y el campo

- Necrológicas II

- Incendio causó graves daños en una propiedad de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Se volvió un estorbo y se lo hicieron notar en Chacabuco






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)