Que en paz descansen: Carlos y Alfredo .
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)
- Alfredo Osmar Pardo. Falleció a los 60 años. Casa de duelo: Castilla.
- Juan Carlos Bert. Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Rawson.
.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se suspendieron dos actividades programadas en Chacabuco
- Una novedad meteorológica importante para Chacabuco y la zona
-Hubo más inspecciones en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Mix de Chacabuco: Maquinistas formados - Fueron por más carreras - Capacitación de libertaria
- Alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Más datos de la vecina accidentada en Chacabuco
- Robos ocurridos en Chacabuco en las últimas horas
- Accidente en la ruta 7 en Chacabuco
- Más datos del choque en un barrio de Chacabuco
- Problemas con animales en Chacabuco y el campo
- Incendio causó graves daños en una propiedad de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se volvió un estorbo y se lo hicieron notar en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario