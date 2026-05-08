Robos ocurridos en Chacabuco en las últimas horas

Inseguridad.
En las últimas horas se registraron dos robos en Chacabuco.
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Ambas situaciones sucedieron de noche. En un horno de ladrillos robaron 1 caballo y 1 yegua. Además produjeron daños en el lugar. Ocurrió camino a la Escuela 19.
También fue robada una moto Motomel del garage de una vivienda. Fue abierto el portón por dos jovenes alrededor de las 2.00 de la mañana. La dueña se dio cuenta horas después cuando fue a buscar el rodado para ir a trabajar. Ocurrió en Dorrego entre Bordenave de Cacho y Callao.
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