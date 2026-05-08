viernes, 8 de mayo de 2026

Robos ocurridos en Chacabuco en las últimas horas

 

Inseguridad.

En las últimas horas se registraron dos robos en Chacabuco.



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El corte perfecto

Ambas situaciones sucedieron de noche. En un horno de ladrillos robaron 1 caballo y 1 yegua. Además produjeron daños en el lugar. Ocurrió camino a la Escuela 19.

GR Sacabollos

También fue robada una moto Motomel del garage de una vivienda. Fue abierto el portón por dos jovenes alrededor de las 2.00 de la mañana. La dueña se dio cuenta horas después cuando fue a buscar el rodado para ir a trabajar. Ocurrió en Dorrego entre Bordenave de Cacho y Callao.


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