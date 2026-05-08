Problemas con animales en Chacabuco y el campo

Está mañana.
Está mañana hubo dos pedidos de auxilió vinculados a animales en Chacabuco, en la ciudad y en el campo.
Volver a Chacabuquero.
Temprano, una mujer pidió ayuda a la Patrulla Rural porque la pata de un "gato salvaje" había quedado atrapada en el alambrado de una consejera, en un establecimiento agropecuario. No obstante, antes que la fuerza policial llegara al lugar, la mujer agregó que el animal se había liberado solo.
Por otro lado, un vecino llamó a la Policía porque unos perros se cruzaron en su camino y cayó de una moto en Juan Manuel de Rosas entre Pringles y Garay.
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