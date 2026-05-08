viernes, 8 de mayo de 2026

Incendio causó graves daños en una propiedad de Chacabuco

 


Piden ayuda.

El Incendio de anoche causó graves daños en una propiedad de Chacabuco.


Volver a Chacabuquero.

GR Sacabollos

Ocurrió en la calle Espora al 575, en un sector ubicado en los fondos del lugar. Como se ve en la foto, el fuego quemó todo lo que había en este recinto. Se está pidiendo ropa para un niño de 7 años, una mujer y un varón, además de colchones. Quien quiera colaborar que se comunique con el 2352417415.

Canchería El Corte Perfecto

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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