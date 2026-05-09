Política: Equipo libertario - Educación peronista - Conducción radical en Chacabuco

Breves.
Libertarios. Este sábado en Chacabuco se llevó a cabo un seminario sobre trabajo en equipo organizado por la Libertad Avanza. Además del referente local Juan Stéfano, estuvo el coordinador seccional Gustavo "Coco" Bories,.
Volver a Chacabuquero.
Peronismo. El secretario de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Oporto, dictó una charla este sábado en la sede de Unidad para la Victoria. Fue recibido por Julián y Tomás Domínguez, ex ministro de Agricultura y presidente del Concejo Deliberante, respectivamente.
Radicalismo. El radicalismo de Chacabuco optó por la continuidad y Mariano Alamán encabeza la lista presentada en el marco de las elecciones internas de la UCR Bonaerense. La vice será la ex concejal Cecilia Gabriela.
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