sábado, 9 de mayo de 2026

Motociclista lesionó a una agente de tránsito en Chacabuco

 


Este sábado. Se agregó un dato curioso sobre el violento incidente.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que se retuvo motocicleta tras un violento incidente.  "El infractor agredió verbalmente y físicamente a una inspectora arrojándole piedras provocándole traumatismo de tobillo derecho -se informó-. El mismo se dio a la fuga"



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en un control de Tránsito en el Vieytes y Corrientes. Un dato curioso es que el motociclista se escapó con el asiento de la moto. De ahí es que la foto falta el mismo.

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