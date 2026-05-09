Motociclista lesionó a una agente de tránsito en Chacabuco

Este sábado. Se agregó un dato curioso sobre el violento incidente.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que se retuvo motocicleta tras un violento incidente. "El infractor agredió verbalmente y físicamente a una inspectora arrojándole piedras provocándole traumatismo de tobillo derecho -se informó-. El mismo se dio a la fuga"
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