Policiales de Chacabuco: Vecino acosado - Socorrieron a una mujer - Inspección

Este día.
A lo largo del día se dieron distintas situaciones en Chacabuco .
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Los vecinos que pasaron la tarde en la plaza Belgrano se vieron sobresaltados por el sonido de las sirenas de las motos de la Policía Bonaerense. El motivo fue el llamado de un vecino que temió que su ex pareja estuviera rondando su domicilio. Es porque entre ambas personas existe una medida judicial de no acercamiento. Lo que generó la preocupación fue un auto que estaba estacionado a unos 100 metros de la casa del vecino. Los agentes revisaron el rodado y comprobaron que no había nadie en el interior. Ocurrió en inmediaciones de Alem y Almafuerte.
Por otro lado, la Policía, el SAME y los Bomberos Voluntarios socorrieron a una mujer que había estado varias horas tendida en el piso de su casa tras sufrir una caída y no tener a nadie cercano que la ayudara. Uno de los inconvenientes fue que la puerta del domicilio estaba cerrada y hubo que abrirla por la fuerza. Ocurrió en inmediaciones de Cucha Cucha, por la tarde.
Por último, la Policía inspeccionó una vivienda dado que la moradora, de 76 años, había escuchado ruidos en el techo. No sé encontró a nadie. Ocurrió en inmediaciones de Alberdi y Primera Junta, está noche.
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